Экономика

10:26 06.01.2017

Apple подтвердила планы открытия первого розничного магазина в Южной Корее

Американская Apple Inc. планирует открыть первый розничный магазин в Южной Корее - на рынке, где доминирует Samsung Electronics, ее главный конкурент.

В пятницу Apple заявила, что "с энтузиазмом ждет открытия первого Apple Store в Южной Корее", назвав эту страну "лидером в сфере телекоммуникаций и технологий".

Представитель Apple отказалась говорить о том, когда будет открыт розничный магазин компании в Южной Корее, а также где он будет расположен.

В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что Apple рассматривает возможность открытия магазина в районе Каннамгу на юго-востоке Сеула, где расположена штаб-квартира Samsung.

Одно из рассматриваемых американской компанией мест находится в непосредственной близости от штаб-квартиры Samsung, где также расположен трехэтажный магазин южнокорейского производителя, отмечают источники WSJ.

Южная Корея является сложным рынком для Apple. На долю местных производителей - Samsung и LG Electronics - приходится порядка 80% всех продающихся в стране смартфонов.

Apple продает свою продукцию в Южной Корее с помощью местных операторов связи, а также сторонних ритейлеров, получающих лицензии авторизированных представителей Apple.

В пятницу Apple опубликовала на своем веб-сайте данные об открытии 15 вакансий в Южной Корее, в том числе на должность руководителя розничного магазина.

"Мы сейчас набираем команду, которая будет предлагать нашим клиентам в Сеуле, услуги, образовательные и развлекательные сервисы, которые любят клиенты Apple по всему миру", - сообщила представитель американской компании.

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