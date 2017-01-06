ММК им. Ильича в 2016г сэкономил на снижении потребления энергоресурсов $11,16 млн

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в 2016 году сократил потребление природного газа и электроэнергии, в итоге общая годовая экономия от снижения использования энергоресурсов составила $11,157 млн.

Как сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в Facebook, предприятие в прошлом году повысило энергоэффективность, сэкономив 42,850 млн куб. м природного газа и 19,4 млн кВт/ч электроэнергии.

По его словам, при производстве стали снижение потребления энергоресурсов составило 7% - по электроэнергии, 24% - по газу.

Ранее Ю.Зинченко на 8-ом Международном форуме устойчивой энергетики в Украине SEF-2016 KYIV сообщал, что ММК им. Ильича с 2013 года сократил потребление природного газа на 69 млн куб. м, или на 40% в перерасчете на тонну стали, электроэнергии – на 46 млн кВт/ч, благодаря чему предприятие сэкономило более 500 млн грн.

"Металлургия является одной из самых энергоемких отраслей экономики страны. За счет модернизации и комплексных мер по энергосбережению "Метинвест" активно снижает потребление энергоресурсов на своих предприятиях. Например, за четыре года ММК им. Ильича добился существенного снижения объемов потребления природного газа во всех подразделениях. В итоге уже сегодня на производство тонны стали расходуем 102 куб. м топлива, что на 40% меньше, чем в 2013 году. При этом мы существенно экономим на тарифах на транспортировку газа, которые в Украине являются одними из самых высоких в мире", - сказал он на конференции в октябре 2016 года.

ММК им. Ильича в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн, стали - на 3,5%, до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".