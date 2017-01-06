Египет возбудил антидемпинговое расследование в отношении арматуры из Китая, Турции, Украины

Министерство торговли и промышленности Египта возбудило антидемпинговое расследование в отношении стальной арматуры для строительства происхождением из Китая, Турции и Украины, сообщило Минэкономразвития и торговли Украины в четверг.

Как уточняется, египетская сторона официально уведомила Украину о начале расследования 3 января 2017 года. Объявление о расследовании было опубликовано 22 декабря 2016 года в официальном правительственном вестнике Египта.

Под объект расследования попадает стальная арматура по кодам 7213, 7214, 7227, 7228.

Арматуру в Египет поставляют украинские "ArcelorMittal Кривой Рог" и группа "Метинвест".

Заинтересованным украинским производителям и экспортерам предоставляется возможность в течение 30 дней с даты объявления о расследовании регистрироваться в расследовании, а также направить в соответствующий орган заполненные вопросники и другую сопутствующую информацию.