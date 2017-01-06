Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно в четверг на неоднородных сигналах в отношении американского рынка труда, а также разочаровывающих данных о продажах ритейлеров в праздничный период, сообщает MarketWatch.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 28 тыс. и составило 235 тыс., достигнув минимума за два месяца.

Еженедельное число новых заявок на пособие по безработице в США остается ниже отметки в 300 тыс. уже 96 недель подряд - это самый длительный период с 70-х годов, что говорит об активном росте рынка труда. Показатель прошлой недели близок к 233 тыс., отмеченным в середине ноября - минимуму за 40 лет.

Тем временем, данные аналитической компании ADP Inc., также опубликованные в четверг, указали на ослабление темпов роста количества рабочих мест в частном секторе США.

По оценкам ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре увеличилось на 153 тыс. после скачка на 215 тыс. в ноябре. Эксперты, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 172 тыс.

"Темпы роста занятости в США остаются высокими, но все же замедляются", - отмечает главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди.

В крупных компаниях частного сектора число рабочих мест увеличилось в декабре на 63 тыс., в средних компаниях - на 71 тыс., в малом бизнесе - на 18 тыс., свидетельствуют данные ADP.

Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Акции американской сети универмагов Macy's Inc. подешевели по итогам торгов в четверг на 14%. Ранее на этой неделе компания предупредила о крупных сокращениях рабочих мест и закрытии магазинов, зафиксировав слабые результаты по итогам праздничного сезона.

Сопоставимые продажи Macy's в праздничный период (ноябрь-декабрь 2016 года) сократились на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Другая американская сеть универмагов - Kohl's - также объявила о сокращении сопоставимых продаж в ноябре-декабре прошлого года на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Акции Kohl's рухнули в цене на 19%.

Тем временем акции Sears Holdings Corp. подорожали на 0,3%. Американский ритейлер, испытывающий финансовые трудности, сообщил о продаже принадлежащего ему бренда Craftsman за $900 млн компании Stanley Black & Decker Inc. Sears также объявил о планах закрытия порядка 150 неприбыльных магазинов.

Стоимость акций консалтинговой компании CEB Inc. взлетела на 21% после того, как стало известно о ее покупке исследовательской группой Gartner Inc., специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий.

Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. подорожали на 0,1%. Чистая прибыль американской сети аптек в первом финансовом квартале, завершившемся в ноябре 2016 года, сократилась до $1,054 млрд, или $0,97 на акцию, по сравнению с $1,11 млрд, или $1,01 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль Walgreens без учета разовых факторов составила $1,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов, на уровне $1,09 на акцию.

Выручка компании в минувшем квартале составила $28,5 млрд, не оправдав средний прогноз аналитиков на уровне $29,2 млрд.

Акции американского производителя семян Monsanto подорожали на 0,2%. Компания, находящаяся в процессе слияния с немецкой Bayer, вернулась на прибыльный уровень в первом финквартале, завершившемся в ноябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,2% - до 19899,29 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,1%, составив 2269 пунктов.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,2% - до 5487,94 пункта.