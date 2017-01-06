Фондовые индексы Европы завершили торги в четверг слабым ростом

Европейские фондовые индексы незначительно увеличились по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%, до 365,64 пункта. Индикатор прибавил 1,2% с начала 2017 года на ожиданиях увеличения темпов роста ВВП и инфляции в еврозоне.

Британский FTSE 100 вырос в четверг на 0,1%, французский CAC 40 и германский DAX прибавили менее 0,1%.

Сдерживающим фактором для европейского фондового рынка в четверг стало существенное укрепление евро к доллару США, вызвавшее опасения ухудшения корпоративных прибылей в еврозоне.

Курс евро относительно американской валюты подскочил на 1,1% после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), указавшего на более серьезную, чем ожидалось, обеспокоенность руководителей Федрезерва возможностью того, что укрепление доллара вынудит его отсрочить дальнейший подъем ставки.

"Руководство ФРС уверено в будущем направлении денежно-кредитной политики гораздо меньше, чем мы думали, - цитирует агентство Bloomberg аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона. - Это объясняет резкое ослабление американской валюты".

Роберт Баклэнд, отвечающий за стратегии на фондовом рынке в Citigroup, осторожно оценивает перспективы европейского рынка акций, отмечая, что политические риски, с которыми в скором времени столкнется регион, перевешивают такие позитивные для акций факторы, как низкие котировки и улучшение импульса к росту экономики.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Великобритании поднялся в декабре до 56,2 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее, сообщила в четверг IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали снижения до 54,7 пункта. С учетом PMI промышленного и строительного секторов Markit оценивает рост британской экономики в IV квартале в 0,5%, что близко к темпам предыдущих трех месяцев.

Тем временем, цены производителей в еврозоне в ноябре неожиданно выросли на 0,1%, повышение стало первым с середины 2013 года, что стало очередным сигналом усиления инфляционного давления в регионе.

Акции британских жилищно-строительных компаний подорожали в четверг благодаря позитивным результатам Persimmon Plc - крупнейший девелопер Великобритании по капитализации оценивает рост выручки в 2016 году в 8%, отмечая при этом как увеличение числа проданных домов, так и повышение цен на них.

Стоимость бумаг Persimmon увеличилась по итогам торгов на 7,2%, Taylor Wimpey Plc - на 5%.

Капитализация ритейлера Next Plc поднялась на 0,1% после обвала на 14% в среду, когда компания предупредила о возможных трудностях в 2017 году.

Цена акций Airbus SE поднялась на 1,9%, так как Morgan Stanley улучшил оценку его бумаг до "выше рынка".

Котировки бумаг Randgold Resources и Fresnillo выросли соответственно на 4,8% и 6,4%.