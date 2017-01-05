Экономика

20:01 05.01.2017

НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях с запросом лучшего курса

Национальный банк Украины расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях с запросом лучшего курса, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующе решение НБУ зафиксировано постановлением правления центробанка №1 от 5 января 2017 года "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой".

Отныне, вместо крупнейших по торговым оборотам банков-участников межбанковского валютного рынка, в валютных интервенциях смогут брать участие 20 банков, которые по итогам последнего квартала будут иметь наивысший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Этот рейтинг будет рассчитываться по трем критериям: объем операций банка по купле-продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес этого критерия в итоговой рейтинговой оценке - 50%); объем операций банка с клиентами по купле-продаже безналичной иностранной валюты (30%) и объем активов банка (20%).

Новые правила вступают в силу с 6 января 2017 года.

Как сообщалось, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы.

Для проведения такого вида интервенции НБУ будет делать запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационный системы (ТИС). После получения предложений банков, НБУ будет заключать сделку с тем банком, который предложил лучшую цену.

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