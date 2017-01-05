Международные резервы Украины в 2016г возросли до $15,54 млрд

Международные резервы Украины в 2016 году возросли на 17% и по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительным данным, составляли $15,539 млрд, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины.

Центробанк также уточняет, что рост резервов за декабрь 2016 года составил 1,8%.

"Увеличение резервов в декабре обеспечило поступление на счет правительства $607,9 млн, в том числе $550,4 млн в результате размещения номинированных в долларах США облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и $55,1 млн от Европейской комиссии", - сообщил НБУ.

Вместе с тем, $140,9 млн были расходованы на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте, в том числе $119,8 млн на погашение и обслуживание номинированных в долларах США ОВГЗ.

Кроме того, в конце декабря возросла волатильность на межбанковском валютном рынке. Соответственно, только в течение последней недели НБУ провел три аукциона по продаже иностранной валюты, во время которых удовлетворил заявки на общую сумму $202,7 млн.

В целом, в течение декабря НБУ купил на аукционах $115 млн и продал $234,4 млн.

В абсолютном исчислении международные резервы Украины за 2016 год возросли на $2,2 млрд.

По данным НБУ, основной вклад в рост резервов обеспечило: валютные интервенции, в ходе которых центробанк в течение прошлого года приобрел $1,6 млрд, получение Украиной третьего транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF), объемом $1 млрд, а также размещение Министерством финансов Украины еврооблигаций на $1 млрд под гарантии правительства США.

Вместе с тем, итоговая сумма резервов оказалась почти на $2 млрд меньше, чем изначально ожидал НБУ.

"В случае поступления к концу 2016 года четвертого транша МВФ на $1,3 млрд, а также 600 млн евро от Европейской комиссии, международные резервы должны были возрасти до $17,5 млрд", - сообщил Нацбанк.

Тем не менее, указывает центробанк, сумма имеющихся международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточной для выполнения обязательств Украины, а также обслуживания текущих операций правительства и НБУ.