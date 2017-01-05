Аргентина отменила ограничение на движение иностранного капитала, сняв барьер для инвестиций

Аргентинские власти во главе с президентом страны Маурисио Макри, активно старающиеся восстановить поток зарубежных инвестиций в страну, устранили последнее крупное препятствие для притока иностранного капитала, сообщает агентство Bloomberg.

В четверг власти страны объявили об отмене правила, требовавшего, чтобы средства зарубежных инвесторов, поступавших в Аргентину, оставались в стране, по крайней мере, в течение 120 дней.

Отмена этого правила снимает барьер для движения капитала, не существующий в большинстве крупных экономик мира, отмечают эксперты.

М.Макри, возглавивший Аргентину в декабре 2015 года, пытается подтолкнуть экономику страны к росту за счет повышения ее привлекательности для иностранных инвесторов.

Сразу после вступления на пост президента, М.Макри отменил ограничения на обмен валюты, введенные в 2011 году с целью поддержания курса аргентинского песо, благодаря чему песо вновь стал свободно конвертируемой валютой.

Чуть позже правительство Аргентины заключило соглашение с кредиторами о реструктуризации долга, образовавшегося в результате дефолта страны в 2001 году, которое положило конец 15-летнему судебному разбирательству.

Ограничения на движение средств иностранных инвесторов действовали в Аргентине с 2005 года - до декабря прошлого года требовалось их сохранение в стране не меньше чем в течение года.

М.Макри смягчил правила после вступления на пост президента Аргентины, уменьшив срок до 120 дней, однако до настоящего времени требование сохранялось.