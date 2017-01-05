Экономика

17:37 05.01.2017

CША отменили пошлины на сухой карбамид из Украины

США с 20 декабря 2016 года прекратили действие антидемпинговых пошлин на сухой карбамид происхождением из Украины, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 года применения мер по отношению к украинскому товару", - говорится в сообщении.

Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года, сначала происхождением из СССР, потом – из всех стран, вышедших из состава союза.

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