CША отменили пошлины на сухой карбамид из Украины

США с 20 декабря 2016 года прекратили действие антидемпинговых пошлин на сухой карбамид происхождением из Украины, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 года применения мер по отношению к украинскому товару", - говорится в сообщении.

Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года, сначала происхождением из СССР, потом – из всех стран, вышедших из состава союза.