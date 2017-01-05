ЧП "Виктор и К" осенью планирует запустить соевый завод

Частное предприятие "Виктор и К" (Светловодск, Кировоградская обл., ТМ "Королевский смак") осенью 2017 года планирует ввести в эксплуатацию соевый завод, на котором будет создано почти 1000 рабочих мест, сообщается в материале предприятия в правительственной газете "Урядовый курьер".

Согласно ему, в настоящее время строительство этих мощностей идет "полным ходом".

Помимо того "Виктор и К" в настоящее время завершает строительство очистных сооружений и терминала по хранению продукции, который будет полностью компьютеризирован.

Согласно публикации, в настоящее время на предприятии занято около 2000 человек. Его мощности по переработке составляют 400-500 тонн семян в сутки, по производству – 170-210 тонн масла в сутки и до 30 тонн майонеза за смену, по единовременному хранению на двух элеваторах – 17 тыс. тонн.

"Урядовый курьер" уточняет, что "Виктор и К" была основана в 1998 году Виктором Королем, которому также принадлежит ТМ "Короливский смак". Согласно данным в госреестре, В.Король является единственным владельцем и генеральным директором предприятия.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЧП "Виктор и К" в 2015 году увеличило чистую прибыль на 60,8% – до 138,5 млн грн, а его выручка выросла в 2,1 раза – до 1 млрд 605,42 млн грн. Данные за 2016 год пока отсутствуют.

Помимо майонеза и подсолнечного масла предприятие также выпускает кетчупы, горчицу, сливочное масло и спреды, уксус, томатные соусы, халву, макаронные изделия, консервированный горошек, кукурузу и другие наименования продукции.