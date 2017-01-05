Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за 8 недель

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 28 тыс. и составило 235 тыс., достигнув минимума за два месяца, говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок за предыдущую неделю, завершившуюся 24 декабря, было пересмотрено с 265 тыс. до 263 тыс.

Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали уменьшение числа заявок на 5 тыс. с ранее объявленного уровня - до 260 тыс.

Колебания в данных о заявках традиционно усиливаются вокруг рождественских и новогодних праздников.

Еженедельное число новых заявок на пособие по безработице в США остается ниже отметки в 300 тыс. уже 96 недель подряд - это самый длительный период с 70-х годов, что говорит об активном росте рынка труда. Показатель прошлой недели близок к 233 тыс., наблюдавшимся в середине ноября, - минимуму за 40 лет.

Среднее количество заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось до 256,75 тыс. с 262,5 тыс. неделей ранее. По итогам 2016 года среднее число обращений за неделю составило 263 тыс. по сравнению с 278 тыс. в 2015 году.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 24 декабря, увеличилось на 16 тыс. - до 2,112 млн. Неделей ранее показатель составил 2,096 млн, а не 2,102 млн, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали падение этого показателя до 2,045 млн человек.