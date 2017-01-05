ДТЭК в декабре увеличил поставки угля на ТЭС на 10,1%

"ДТЭК Энерго" в декабре 2016 года увеличила отгрузку угля на свои теплоэлектростанции (ТЭС) на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 1,651 млн тонн.

Как сообщила пресс-служба энергокомпании, в минувшем месяце на ее ТЭС поставлено 1,125 млн тонн угля газовой марки и 0,526 млн тонн антрацита. ДТЭК удалось добиться увеличения отгрузки угля благодаря росту собственной добычи угля на 3,5 млн во втором полугодии, дополнительным закупкам угля у государственных шахт, импорту угля из Польши и ЮАР.

В пресс-службе отметили, что в декабре в Украине наблюдался рост потребления э/э из-за достаточно низких по сравнению с прошлыми годами температур.

"Тепловая генерация ДТЭК стабильно отработала первый зимний месяц, несмотря на повышенную нагрузку из-за холодного декабря. Ключевыми факторами успеха стали возможность оперативно увеличить добычу угля на собственных шахтах во втором полугодии, а так же своевременная диверсификация импортных поставок топлива на наши ТЭС. Бизнес-модель компании в очередной раз демонстрирует свою устойчивость в сложных условиях прохождения отопительного сезона", - отметил коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.

Как сообщалось, в январе-феврале 2017 года на ТЭС "ДТЭК", кроме украинского ресурса, будет поставлено 100 тыс. тонн угля газовой марки из Польши. Решение о закупке дополнительных объемов импортного топлива было принято в связи с увеличением объемов сжигания угля на ТЭС вследствие высокой нагрузки.

В декабре 2016 года ТЭС "ДТЭК Энерго" для покрытия потребности энергосистемы Украины увеличили среднесуточное производство электроэнергии на 37% к аналогичному периоду прошлого года – до 123 млн кВт-ч.

ДТЭК в 2014 году завершил процесс формирования системы управления бизнесом. Стратегический холдинг ДТЭК является 100%-ным собственником и осуществляет общее управление тремя операционными компаниями: "ДТЭК Энерго", обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, "ДТЭК ВИЭ" – в альтернативной энергетике и "ДТЭК Нефтегаз" – в добыче нефти и газа.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.