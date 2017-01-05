НБУ в четверг на аукционе купил $67,8 млн по курсу до 26,35 грн/$1

Национальный банк Украины в условиях временного избытка предложения валюты над спросом на нее приобрел на аукционе в четверг $67,8 млн по средневзвешенному курсу 26,3028 грн/$1.

Как говорится в сообщении регулятора, в целом предложение составило $69,3 млн по курсам от 26,23 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,35 грн/$1, и по ней было удовлетворено 0,7% заявок.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - комментировал ранее ситуацию на рынке директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Он пояснял, что в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. "Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", – отметил представитель Нацбанка.

Как сообщалось, накануне, в первый торговый день нового года, НБУ объявил два аукциона по покупке на каждом до $20 млн. На первом он приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1 при предложении $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1.

На объявленном во второй половине дня дополнительном аукционе регулятор купил всего $3,8 млн по курсу до 26,65 грн/$1 при предложении $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний в минувшем году аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.