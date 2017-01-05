Минфин 30 декабря выпустил ОВГЗ на сумму свыше 70 млрд грн для ПриватБанка и ФГВФЛ

Министерство финансов Украины в последний рабочий день 2016 года осуществило масштабную эмиссию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) для капитализации ПриватБанка и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) – на сумму свыше 70 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, объем ОВГЗ в обращении 30 декабря увеличился на 73,12 млрд грн (на 12,3%) – до 667,56 млрд грн.

В результате портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 65,12 млрд грн (на 34,2%) - до 255,47 млрд грн, в собственности нефинансовых учреждений – на 7,94 млрд грн (на 50,5%), до 23,69 млрд грн.

Портфель госбумаг у нерезидентов, предпочитающих вкладывать средства в валютные облигации, из-за роста курса доллара в те дни увеличился на 0,06 млрд грн (0,9%) – до 6,46 млрд грн, а Нацбанка остался прежним.

Перед этим правительство на заседании 28 декабря одобрило выпуск индексных ОВГЗ (с привязкой к курсу доллара) для капитализации ПриватБанка на 64 млрд грн и финансирования ФГВФЛ на 7,94 млрд грн.

На следующий день объем ОВГЗ в обращении вырос на 43,93 млрд грн – был осуществлен первый транш капитализации ПриватБанка, из которого финучреждение за счет монетизации Нацбанком гособлигаций погасило ему кредит рефинансирования на 25,8 млрд грн. Уже в начале нового года ПриватБанк заявил, что общая сума его докапитализации правительством составила 107 млрд грн.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что в последующие дни вплоть до 4 января регултор не проводил монетизацию ОВГЗ из портфеля ПриватБанка и ФГВФЛ.

В целом за 2016 год объем ОВГЗ в обращении вырос на 162,38 млрд грн, или на 32,1%. При этом портфель ОВГЗ Нацбанка сократился на 7,99 млрд грн, или на 2%, тогда как банков подскочил на 173,88 млрд грн, или в 3,1 раза.

Объем ОВГЗ в собственности нефинансовых учреждений за минувший год вырос на 12,5 млрд грн, или в 2,1 раза, тогда как портфель госбумаг у нерезидентов сократился на 16,01 млрд грн, или в 3,5 раза.