Экономика

11:13 05.01.2017

НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины в связи с временным избытком предложения валюты над спросом на нее в четверг объявил очередной аукцион, увеличив максимальный объем покупки до $100 млн с $40 млн днем ранее.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - приводится в сообщении НБУ комментарий директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко.

Он пояснил, что в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. "Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", – отметил представитель Нацбанка.

Как сообщалось, накануне, в первый торговый день нового года, НБУ объявил два аукциона по покупке на каждом до $20 млн. На первом он приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1 при предложении $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1.

На объявленном во второй половине дня дополнительном аукционе регулятор купил всего $3,8 млн по курсу до 26,65 грн/$1 при предложении $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний в минувшем году аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.

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