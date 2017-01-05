Экономика

11:02 05.01.2017

Deutsche Bank выплатит штраф в $95 млн за налоговые махинации 16-летней давности

Deutsche Bank достиг соглашения с властями США о признании вины и уплате $95 млн штрафа по делу об уклонении от налогов в 2000 году, пишет MarketWatch.

По данным прокуратуры, немецкий банк с помощью подставных компаний недоплатил миллионы долларов налогов на полученную в США прибыль. Изначальная сумма иска составляла $190 млн.

"Мы рады закрыть это дело и оставить эти события, случившиеся более 16 лет назад, в прошлом", - заявила представитель DB Аманда Уильямс.

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