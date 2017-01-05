Фондовые индексы АТР растут в четверг, но японский Nikkei падает из-за укрепления иены к доллару

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг, однако японский индикатор опускается из-за укрепления курса нацвалюты.

Доллар при этом падает к большинству мировых валют после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), указавшего на то, что руководство Федрезерва столкнулось с неопределенностью в отношении макроэкономических прогнозов в связи с будущим курсом в политике избранного президента Дональда Трампа.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе сессии поднимается на 0,6%.

Японский индикатор Nikkei 225, накануне обновивший годовой максимум, снижается на 0,4% на фоне роста курса иены.

Акции японских автопроизводителей в среднем дешевеют на 0,8%, капитализация Toyota Motor Corp. понизилась на 1%. Производители электронной продукции теряют в среднем 0,4% рыночной стоимости, падение акций Sony достигло 1,6%. Тем временем цена бумаг телекоммуникационной компании Softbank Group выросла на 2,4%.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, индийский Sensex - на 0,8%, тогда как южнокорейский Kospi потерял 0,2%.

Евро к 9:34 мск 5 января стоил $1,0552 по сравнению с $1,0489 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене упал со 117,25 до 116,25 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - до 122,68 иены против 122,99 накануне.

Как показал обнародованный накануне протокол прошлого заседания Федрезерва, руководство Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Д.Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования.

Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе.

На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Цена бумаг нефтедобывающих компаний Sinopec и PetroChina выросла на 2,7% и 4,2% соответственно после роста котировок нефти накануне на 1,8%. В четверг цены на нефть слабо снижаются.

Стоимость акций китайского производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. снизилась на 2% на новости о том, что компания покупает конкурента China Modern Dairy Holdings за $826 млн. Акции Modern Dairy выросли в цене на 5%.