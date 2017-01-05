Фондовые индексы Европы слабо изменились в среду, подешевели акции ритейлеров

Европейские фондовые индексы слабо изменились по итогам торгов в среду, при этом акции ритейлеров подешевели на фоне слабых прогнозов Next.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в среду на 0,12%, до 365,26 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,2%, французский CAC 40 и германский DAX практически не изменились. Испанский IBEX 35 снизился на 0,3%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,3%.

Как сообщалось, сводный индекс деловой активности в еврозоне, рассчитываемый IHS Markit, в декабре вырос до 54,4 пункта - максимального уровня с мая 2011 года.

Индикатор активности в сфере услуг уменьшился в прошлом месяце до 53,7 пункта, однако остался около максимального за 11 месяцев уровня, зафиксированного в ноябре (53,8 пункта).

Ранее на этой неделе IHS Markit сообщила, что производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта - максимума с апреля 2011 года.

Значения индикаторов выше 50 пунктов говорят об увеличении деловой активности.

Продолжающийся и усиливающийся рост экономической активности в еврозоне связан, в частности, с ослаблением евро, отмечают в Markit. Повышение активности в декабре было отмечено во всех четырех крупнейших экономиках еврозоны, причем наиболее существенное - в Испании.

Стоимость акций Credit Suisse Group AG подскочила на 3,5% вслед за улучшением оценки бумаг экспертами Barclays до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Аналитики Barclays также улучшили ценовые прогнозы для акций UBS Group AG и Deutsche Bank AG, бумаги банков подорожали соответственно на 2,5% и 3,6%.

Между тем акции британского ритейлера Next Plc на торгах в среду упали на 14%. Компания, управляющая 500 магазинами в Великобритании и Ирландии, а также еще 200 магазинами в других странах, понизила прогноз прибыли на текущий фингод, а также предупредила, что ожидает сохранения сложных рыночных условий в новом году.

Согласно прогнозу Next, ее доналоговая прибыль в текущем фингоду, завершающемся 31 января 2017 года, составит 792 млн фунтов стерлингов ($972 млн). Предыдущий прогноз оценивал этот показатель в 785-802 млн фунтов.

Ритейлер ожидает снижения продаж по итогам года на 1%, тогда как ранее его прогноз варьировался от падения на 1,75% до повышения на 1,25%.

Котировки акций других ритейлеров также падали в среду. Стоимость бумаг Marks & Spencer упала на 6,1%, Burberry Group - на 2,1%.

Акции Ryanair Holdings выросли в цене на 3,5% благодаря сообщению ирландского авиаперевозчика-дискаунтера об увеличении объема пассажирских перевозок на 20% в декабре.