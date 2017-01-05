Руководство ФРС видит риски более быстрого повышения ставки из-за инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) ожидают постепенного повышения базовой процентной ставки, но отмечают риск того, что им придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 13-14 декабря.

Практически все члены комитета "указали на то, что повышательные риски для их прогноза экономического роста увеличились в результате перспектив более стимулирующей бюджетно-налоговой политики в последующие годы".

Тем не менее, несмотря на перспективы ускоренного роста ВВП и потребительских цен, большая часть членов FOMC сходится во мнении, что постепенное повышение ставки в ближайшие годы будет наиболее оправданным.

Под стимулирующей бюджетно-налоговой политикой Федрезерв понимает обещанные избранным президентом США снижение налогов и повышение госрасходов на инфраструктурные проекты. При этом детально эти планы пока не озвучены, поскольку инаугурация Дональда Трампа состоится только 20 января.

"Участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", - говорится в протоколе декабрьского заседания.

Мнения членов FOMC разделились в отношении темпов падения безработицы и последствий чрезмерного снижения данного показателя на темпах роста потребительских цен.

Многие (many) участники видят повышение рисков чрезмерного снижения доли безработного населения в США, отмечается в протоколе. И все же большинство "most" участников ожидает, что уровень безработицы уменьшится лишь "умеренно ниже оценок, считающихся нормой в долгосрочной перспективе.

В ноябре уровень безработицы в США неожиданно снизился до 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, свидетельствуют данные Минтруда страны.

Некоторые (some) участники заседания вновь отметили риски в американской экономике, связанные с укреплением курса доллара США. Индекс доллара, отслеживаемый Bloomberg, с избрания Д.Трампа президентом до декабрьского заседания ФРС укрепился на 5,2% и с тех пор прибавил еще 1,1%. Рост курса доллара вредит конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке и оказывает понижательное давление на инфляцию за счет удешевления импорта.

Базовая инфляция в США составила в позапрошлом месяце 1,6% в годовом выражении. Федрезерв ожидает, что показатель вырастет до таргетируемых 2% уже в текущем году.

На декабрьском заседании Федрезерв ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%. Руководство ФРС теперь ожидает трех повышений ставки до конца 2017 года.

Следующее заседание FOMC пройдет 31 января - 1 февраля. Трейдеры оценивают шансы на подъем ставки на этом заседании в 12%.