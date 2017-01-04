Нацбанк на дополнительном аукционе докупил $3,8 млн

Национальный банк Украины (НБУ), объявивший во вторник дополнительный аукцион дл покупки до $20 млн в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке, приобрел на нем всего $3,8 млн, говорится в сообщении регулятора.

Согласно ему, в целом на аукцион были поданы заявки на $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1, а средневзвешенный курс аукциона составил 26,6079 грн/$1.

На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/$1, а средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/$1.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды укрепился до 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.