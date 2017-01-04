Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,635 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,635 грн/$1 с 27,13 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,60-26,67 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ), объявивший в среду дополнительный аукцион для покупки до $20 млн в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке, приобрел на нем $3,8 млн. На аукцион были поданы заявки на $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1, а средневзвешенный курс аукциона составил 26,6079 грн/$1.

На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/$1, а средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,6924 грн/$1 с 27,1909 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $139,06 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $324,26 млн.

Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, курс гривни к доллару США к концу 2015 года прогнозировался на уровне 23,5 грн/$1, к концу 2016-го - 24,4 грн/$1, к концу 2017 года – 24,9 грн/$1.