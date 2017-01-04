Экономика

18:26 04.01.2017

Foxconn инвестирует $8,8 млрд в производство телевизоров в Китае

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, объявила о намерении инвестировать $8,8 млрд в строительство завода по выпуску телевизоров в китайском городе Гуанчжоу, пишет The Wall Street Journal.

Инвестиции поступят от компании Sakai Display Products Corp., основным владельцем которой является основатель Foxconn Терри Гоу.

На новом заводе будут производить телевизоры на основе новейших технологий, доставшихся компании от приобретенной ранее японской корпорации Sharp. Линейка продукции будет включать в себя телевизоры с максимальным на настоящий момент разрешением экрана 8K, а также устройства с технологией Smart-TV.

Ожидается, что производство на заводе начнется в 2019 году.

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