Цены на жилье на Манхеттене упали в IV квартале рекордными темпами за 4 года

Цены на жилье на острове Манхеттен снизились в четвертом квартале 2016 года на 6,3% в годовом выражении, до $900 тыс., говорится в отчете компании-оценщика Miller Samuel Inc. и брокера Prudential Douglas Elliman Real Estate.

Показатель отражает цены на дома на вторичном рынке. Снижение было первым с начала 2015 года и рекордным более чем за четыре года.

В среднем покупателям удавалось получить скидку в размере 4,7% от первоначальной цены дома против 3,1% в октябре-декабре 2015 года. Средний период продажи дома на вторичном рынке составлял 80 дней против 71 дня годом ранее.

Совокупное число сделок по продаже жилья на Манхэттене в предыдущие три месяца уменьшилось на 1,5% в годовом выражении, до 2385 сделок.