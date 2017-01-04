МТСБУ запустило работу контакт-центра

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 1 января 2017 года запустило работу круглосуточного контакт-центра в постоянном режиме в связи с ростом количества обращений в бюро, сообщается на его сайте.

"У участников дорожного движения появилась возможность оперативно получать консультации по вопросам страхования гражданско-правовой ответственности и осуществления регламентных выплат", - отмечается в тексте.

По информации бюро, контакт-центр с 12 декабря 2016 года работал в тестовом режиме и обрабатывал до 500 звонков за сутки.

Согласно сообщению, количество общений в МТСБУ в 2016 году увеличилось почти в два раза по сравнению с 2015 годом в связи с тем, что с ноября 2015 года бюро начало процесс осуществления регламентных выплат за компании, признанные банкротами.

МТСБУ также обращает внимание на то, что звонки на "горячую линию" контакт-центра бесплатны со стационарных телефонов и номеров национальных операторов мобильной связи на территории Украины.