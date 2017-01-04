Порт "Южный" в 2016г снизил грузоперевалку на 19%

Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объемам перевалки морской порт Украины, в 2016 году снизил перевалку грузов на 19,1% по сравнению с 2015 годом – до 39,91 млн тонн.

Согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" за прошлый год, порт снизил перевалку экспортных грузов на 22,4% - до 29,671 млн тонн, импортных – на 2,4%, до 4,811 млн тонн, транзитных – на 32,2%, до 3,535 млн тонн, каботажных – увеличил в 7 раз, до 1,273 млн. тонн.

По номенклатуре грузов порт за указанный период снизил перевалку наливных грузов на 16% - до 3,788 млн тонн, тарно-штучных - увеличил на 67,2%, до 1,12 млн тонн, тогда как сухих сыпучих грузов уменьшил на 20,8% - до 34,383 млн тонн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, терминал ООО "Трансинвестсервис", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".