Экономика

17:16 04.01.2017

Цены на нефть стабилизировались в среду, Brent торгуется у $55,44 за баррель

Нефть слабо меняется в цене в среду, инвесторы оценивают заявления нефтедобывающих стран об изменениях добычи и ждут данных о запасах топлива в США.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 кв подешевел на 3 цента, до $55,44 за баррель.

Отмечается, что разница в цене между мартовским контрактом Brent и фьючерсом на поставку в марте 2018 года сократилась до минимальных за два с лишним года $1,5 за баррель, что говорит о более сбалансированной ситуации на рынке в плане спроса и предложения.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 5 центов - до $52,28 за баррель.

Накануне Кувейт сообщил о том, что страна с начала месяца уменьшила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки в соответствии с договоренностями ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Оман, не входящий в картель, намерен сократить добычу на 45 тыс. б/с в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 580 тыс. б/с в ноябре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Кроме того, участники рынка ждут данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был выходным днем. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.

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