Фондовые индексы США растут в среду в ожидании протокола ФРС

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв обнародует протокол в 22:00 мск. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Также вечером в среду будут опубликованы данные о продажах машин в США в декабре и в 2016 году в целом. Ожидается, что декабрьские продажи составили 17,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы.

"Dow Jones по-прежнему находится в непосредственной близости к отметке в 20000 пунктов, но особого стремления инвесторов пересечь эту черту пока не наблюдается, - говорит аналитик ADS Securities Ремо Фритши. - Рост доллара и новые признаки того, что американские корпорации столкнуться с новыми приоритетами в политике новой администрации Трампа, являются достаточными причинами, сдерживающими ралли".

Акции банков Morgan Stanley и Bank of America в начале торгов в среду дорожают на 0,7%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Motors Inc. выросла также на 0,7%. Продажи машин фирмы подскочили в 2016 году на 51%, но оказались ниже собственных прогнозов компании - 76,2 тыс. против ожидавшихся 80 тыс.

Цена бумаг фармкомпании Agile Therapeutics рухнула на 63%. Компания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний своего нового контрацептива Twirla, однако более половина участников испытаний выбыла из них раньше срока.

Котировки акций Amazon.com Inc. повысились на 0,3% на данных, что в минувшем году компания увеличила число доставок товаров сторонних фирм в два раза, до более 2 млрд посылок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 4 января увеличился на 46,22 пункта (0,23%) и составил 19927,98 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 7,64 пункта (0,34%) - до 2265,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 23,37 пункта (0,43%) и составил 5452,45 пункта.