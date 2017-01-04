Цена продажи э/э в ОРЭ в декабре выросла на 1%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в декабре выросла на 1% по сравнению с ноябрем – с 996,38 до 1006,13 грн/МВт-ч, сообщается на сайте ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре составила 1669,80 грн/МВт-ч (-7,3% к ноябрю), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (-0,03%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (+9,3%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (+12,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (-0,04%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ в декабре составила 54% по сравнению с 55,62% в ноябре, доля ГК ТЭС –30,28% (28,09%), ТЭЦ и других станций – 9,32% (8,08%), ГЭС – 5,35% (6,98%) "зеленых" – 1,05% (1,23%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за декабрь для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) снизилась на 0,1% (с 1125,13 до 1123,86 грн/МВт-ч), для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 0,5% (с 1377,26 до 1370,17 грн/МВт-ч).

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за декабрь составила 93,11% (12 млрд 374,336 млн МВт-ч), ПНТ – 6,89% (915,631 млн кВт-ч).