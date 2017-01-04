Центральный депозитарий Украины изучает возможность выполнения функций торгового репозитария

Национальный депозитарий Украины (НДУ, Центральный депозитарий) изучает возможность создания на его базе торгового репозитария – единой базы данных о сделках с деривативами.

Как сообщается на веб-сайте НДУ, соответствующий вопрос центральный депозитарий обсудил с представителями Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, Международной финансовой корпорации (IFC) и участниками финансового рынка во время рабочей встречи 27 декабря 2016 года.

Участники встречи в частности обсудили основные принципы функционирования торгового репозитария; информацию о заключенных деривативах, которую должны предоставлять стороны деривативов в единую базу данных, а также порядок доступа госорганов к информационной базе торгового репозитария о заключенных деривативах.

Проанализировав нормы европейского законодательства и изучив опыт функционирования торговых репозитариев в разных странах, НДУ подготовил ряд предложений относительно основных принципов выполнения Центральным депозитарием функции торгового репозитария и приглашает всех профессиональных участников финансового рынка к их обсуждению.

В сообщении также указано, что Центральный депозитарий сможет выполнять функцию торгового репозитария только после принятия Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования рынка деривативов)" №3498, который регламентирует создание в Украине соответствующего института.

Как сообщалось, парламент 31 марта 2016 года принял в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования рынка деривативов)" №3498, зарегистрированный 20 ноября 2015 года.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению в него был внесен ряд предложений, которые не обсуждались с участниками рынка.

Участники фондового рынка обратились к народным депутатам с просьбой отклонить часть поправок поданных перед вторым чтением, которые потенциально негативно отразятся на рынке капитала, и только после этого его принять в целом как закон.

Замечания участников рынка, в частности, касались предусмотренной проектом отмены обязательного согласования актов НКЦБФР с другими госорганами, в том числе с Министерством юстиции и Государственной регуляторной службой, а также отмены необходимости государственной регистрации нормативно-правовых актов в Минюсте, изменения концепции листинга, а также предусмотренного законопроектом повышения требований к капиталу профессиональных участников.