Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп приветствовал решение Ford Motor Co. отказаться от планов по строительству еще одного завода в Мексике.

"Спасибо компании Ford за то, что отправили в утиль новый завод в Мексике и создали 700 новых рабочих мест в США. Это лишь начало - дальше будет больше", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

Как сообщалось, Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд.

Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Д.Трамп раскритиковал автопроизводителя General Motors. "General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике седаны Chevy Cruze, - писал он в "Твиттере". - Производите в США или платите большие налоги на границе!".

Ford рассчитывал построить новый завод в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси и расширить производственные мощности на заводе около Мехико-Сити. В 2018 году компания планировала увеличить число автомобилей, выпускаемых в Мексике, на 500 тыс. с 433 тыс. в 2015 году.