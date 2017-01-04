Фьючерсы на индексы США растут в среду перед публикацией протокола ФРС

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США повышаются в среду, участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв обнародует протокол в 21:00 кв. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Также вечером в среду будут опубликованы данные о продажах машин в США в декабре и в 2016 году в целом. Ожидается, что декабрьские продажи составили 17,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы.

"Dow Jones по-прежнему находится в непосредственной близости к отметке в 20000 пунктов, но особого стремления инвесторов пересечь эту черту пока не наблюдается, - говорит аналитик ADS Securities Ремо Фритши. - Рост доллара и новые признаки того, что американские корпорации столкнуться с новыми приоритетами в политике новой администрации Трампа, являются достаточными причинами, сдерживающими ралли".

Акции банков Morgan Stanley и Bank of America в ходе предварительных торгов в среду дорожают соответственно на 0,4% и 0,6%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Motors Inc. снизилась на 1,1%. Продажи машин фирмы подскочили в 2016 году на 51%, но оказались ниже собственных прогнозов компании - 76,2 тыс. против ожидавшихся 80 тыс.

Цена бумаг фармкомпании Agile Therapeutics рухнула на 62%. Компания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний своего нового контрацептива Twirla, однако более половина участников испытаний выбыла из них раньше срока.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:39 кв 4 января увеличилось на 5,25 пункта (0,233%) относительно уровня закрытия предыдущей сессии, до 2257,75 пунктов.

Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones повысилась к этому времени на 43 пункта (0,217%) - до 19841 пункта. Фьючерс на NASDAQ-100 поднялся на 11 пунктов (0,224%) и составляет 4917,25 пункта.