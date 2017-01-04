Экономика

15:49 04.01.2017

Морские порты Украины в 2016г. сократили грузоперевалку на 9%

Морские порты Украины в 2016 году перевалили 131,99 млн тонн грузов, что на 8,9% меньше, чем в 2015 году, отмечается в сообщении ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Согласно сообщению АМПУ, перевалка экспортных грузов сократилась на 3,3% - до 100 млн 395 тыс. тонн, импортных — сократилась на 10,8%, до 16 млн 13 тыс. тонн. Перевалка транзитных грузов снизилась на 35% и составила 10 млн 370 тыс. тонн, каботажных - снизилась на 23,7%, до 5 млн 220 тыс. тонн.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры, было переработано 38 млн 415 тыс. тонн (29,1% от общего объема); Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 93 млн 583 тыс. тонн (70,9% от общего объема). Портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ перевалено 53 млн 490 тыс. тонн (40,5% от общего объема).

Переработка контейнеров в морских портах возросла на 24,1% и составила 588,542 TEU.

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