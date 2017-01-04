Запасы угля на ТЭС Украины за неделю возросли на 3%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 25 декабря по 2 января увеличились на 3% (на 51 тыс. тонн) – с 1,7 млн тонн до 1,751 млн тонн.

Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", в частности, запасы углей антрацитовых марок возросли на 1,6% (на 14 тыс. тонн) – до 891 тыс. тонн (в т. ч. 128 тыс. тонн на Луганской ТЭС), марок "Г" и "Д" – на 4,5% (на 37 тыс. тонн), до 860 тыс. тонн (в т.ч. 113 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

В НЭК также уточнили, что на утро 3 января в покрытии энергопотребления 20002 МВт ОЭС принимали участие 31 пылеугольный блок и два корпуса ГК ТЭС мощностью 5487 МВт, 12 блоков АЭС мощностью 10749 МВт, ГЭС и ГАЭС – 1293 МВт, ТЭЦ – 2265 МВт, ВИЭ – 208 МВт.

На вечерний максимум 2 января экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 468 МВт, в Польшу – 111 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

Как сообщалось, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение ноября 2016 года увеличились на 10,8% (на 229,8 тыс. тонн) и к 1 декабря составили 2 млн 366,2 тыс. тонн, в том числе к 1 декабря-2016 запасы углей Г+Д составили 1 млн 245,5 тыс. тонн, АШ+Т – 1 млн 120,7 тыс. тонн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.