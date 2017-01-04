Экономика

15:47 04.01.2017

"УПСК" застраховала 274 транспортных средства "Киевпастранса" по ОСАГО

"Украинская пожарно-страховая компания" ("УПСК", Киев) застраховала 274 различных транспортных средства коммунального предприятия "Киевпастранс" по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Согласно информации системы, генеральный договор страхования заключен 4 января 2017 года. Общий страховой платеж по нему составил 335,166 тыс. грн. Ожидаемая стоимость закупки услуг - 517,141 тыс. грн.

Как сообщалось, заказчик ранее отобрал для закупки соответствующих услуг ОДО "Международная страховая компания" (Харьков). Однако позже он отменил свое решение о намерении подписать договор с этой СК в связи с тем, что она не предоставила в определенный законодательством срок необходимые для заключения договора документы. Окончательное ценовое предложение "Международной страховой компании" составляло 307,698 тыс. грн (первичное предложение – 325,799 тыс. грн).

Кроме этих компаний в тендере также участвовали СК "Универсальная" с первичным ценовым предложением в размере 328,945 тыс. грн и окончательным - 277,504 тыс. грн, УСК "Княжа Виенна Иншуранс Груп" - 517,141 тыс. грн и 330,97 тыс. грн, СГ "Ю.Би.Ай" с первичным и окончательным ценовым предложением в размере 413,713 тыс. грн. Предложения СК "Универсальная" и УСК "Княжа Виенна Иншуранс Груп" были отклонены в связи с несоответствием условиям тендерной документации.

ЧАО "УПСК" зарегистрировано в 1993 году. Специализируется, в частности, на страховании автотранспорта, финансовых рисков, туристов, имущества, грузов и багажа.

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