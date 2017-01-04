Палладий растет рекордными темпами в начале 2017 года

Цены на палладий в первые две сессии 2017 года выросли сильнее, чем стоимость остальных драгоценных металлов, на ожиданиях сильного спроса со стороны автопроизводителей.

Палладий подорожал во вторник и среду на 6,9%, до $729,6 за унцию. Двухдневный рост котировок стал максимальным с марта прошлого года. В прошлом году металл подорожал на 21% - сильнее, чем платина, серебро и золото.

Подъему цен поспособствовали сильные статданные из производственного сектора США и Китая.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре повысился до максимальных за два года 54,7 пункта, превысив прогнозы рынка. Тем временем значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с рекордным за 2,5 года ноябрем (51,7 пункта).

До 75% мирового спроса на палладий приходится на автомобильную отрасль, где этот металл используется в системе очистки выхлопных газов.

Золото в Лондоне подорожало на 0,6%, до $1165,7 за тройскую унцию, серебро - на 0,9%, до $16,438 за унцию. Платина выросла в цене на 1%, до $945,7 за унцию.