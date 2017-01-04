Вашингтон впервые выбыл из топ-5 городов США для иностранных инвесторов в недвижимость

Вашингтон впервые не попал в первую пятерку городов США, популярных среди иностранных инвесторов в недвижимость, из-за высоких цен, ослабления спроса на офисные здания со стороны государственных организаций и предстоящих изменений в президентской администрации.

Согласно ежегодному опросу Ассоциации иностранных инвесторов в недвижимость (Association of Foreign Investors in Real Estate, AFIRE), который проводится с 1992 года, в США Вашингтон переместился на 6-е место в 2016 году с 4-й позиции годом ранее.

В масштабах всего мира американская столица опустилась с 9-й строчки на 15-ю. Вашингтон не попадал в международную "пятерку" с 2013 года.

Нью-Йорк сохранил лидерство в США (7-й год подряд) и мире в целом.

В число городов мира с наиболее привлекательной для иностранных инвесторов недвижимостью в 2016 году вошли Берлин, Лондон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В США топ-5 включает также Бостон и Сиэтл.

AFIRE проводит опросы в IV квартале, в прошлом году учитывались ответы, данные как до президентских выборов в США 9 ноября, так и после них.

Члены ассоциации контролируют инвестиции в недвижимость на сумму свыше $2 трлн.