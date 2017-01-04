АМКУ оштрафовал две компании на 1,1 млн грн за злоупотребления на тендере "Укртрансгаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Украинская нефтехимическая компания – УНХК" и ООО "Свит Авто" на 1,1 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на тендере ПАО "Укртрансгаз" по закупке диэтиленгликоля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным АМКУ эти компании используют одни и те же помещения, телефоны, располагают устоявшимися хозяйственными связями.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.