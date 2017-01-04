Экономика

14:30 04.01.2017

АМКУ оштрафовал две компании на 1,1 млн грн за злоупотребления на тендере "Укртрансгаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Украинская нефтехимическая компания – УНХК" и ООО "Свит Авто" на 1,1 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на тендере ПАО "Укртрансгаз" по закупке диэтиленгликоля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным АМКУ эти компании используют одни и те же помещения, телефоны, располагают устоявшимися хозяйственными связями.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

ВАЖНОЕ

Нацбанк объявил дополнительный аукцион по выкупу до $20 млн

Порошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии военным – участникам АТО

Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями

Кабмин установил получение академической стипендии 40-45% студентов

Совокупный госдолг Украины в ноябре 2016г сократился на 1,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ обязал табачного дистрибьютора Tedis Ukraine откорректировать цены и присылать отчеты об объемах реализации

Морские порты Украины в 2016г. сократили грузоперевалку на 9%

Запасы угля на ТЭС Украины за неделю возросли на 3%

"УПСК" застраховала 274 транспортных средства "Киевпастранса" по ОСАГО

"Укроборонпром" готов поставлять армии свыше 100 беспилотников ежегодно

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/41125/durnaya-krov/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА