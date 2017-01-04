Huawei ожидает роста выручки на треть в 2016 году

Китайская Huawei Technologies Co. оценивает темпы роста выручки в 2016 году в 32% благодаря росту присутствия на рынке смартфонов.

Выручка компании могла достичь 520 млрд юаней ($75 млрд) против 395 млрд юаней в 2015 году, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление CEO компании Эрика Сю.

Huawei, крупнейший в Китае производитель сетевого оборудования, представил целый ряд новых моделей мобильных устройств в минувшем году, благодаря чему в третьем квартале доля рынка компании на мировом рынке смартфонов выросла до 9,1%. Теперь Huawei занимает третье место в мире по продажам смартфонов после Samsung и Apple, а в Китае компания является лидером рынка.

Тем не менее, несмотря на впечатляющий рост выручки, компания должна сконцентрироваться на повышении рентабельности операций, заявил Э.Сю.

Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем Чжэнфэем, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США. В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода.

На российский рынок Huawei вышла в 1997 году (Россия стала первым зарубежным рынком для китайской компании - ИФ). Сейчас Huawei работает более чем в 170 странах мира, ее штат превышает 170 тыс. человек.

Huawei поставляет в числе прочего оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов всем крупным российским операторам.