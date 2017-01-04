Экономика

14:00 04.01.2017

НБУ на аукционе в среду купил $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на первом в новом году аукционе в среду купил $20 млн, что удовлетворило 46,8% спроса, по курсу до 26,7 грн/$1, сообщает регулятор на веб-сайте.

Согласно его информации, на аукцион были поданы заявки на $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/$1. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/$1.

По максимальному курсу аукциона было удовлетворено 35% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел $28,4 млн по курсу до 26,3 грн/$1.

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