"Укрпочта" намерена провести тендер по оснащению автопарка системой GPS
Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" планирует 17 января провести с отечественными и международными компаниями, предоставляющими услуги внедрения систем телеметрии и мониторинга автотранспорта, встречу для обсуждения деталей будущего тендера по закупке данной услуги.
"Наша компания оперирует одним из крупнейших транспортных парков страны - 3,6 тыс. ед. техники. На этом парке планируется развернуть полноценную систему телеметрии и мониторинга автотранспорта (на базе существующих GPS устройств)", - отмечается в сообщении на странице предприятии в сети Facebook.
Согласно ему, "Укрпочта" намерена ввести полноценный контроль за выполнением маршрутов, достичь экономии затрат, обеспечить максимальную надежность перевозок и улучшение сервиса.
Кроме того, "Укрпочта" планирует обсудить с вероятными поставщиками технические требования, сформулированные ее специалистами, оптимальную коммерческую модель и факторы, которые могут повлиять на цену закупки, а также условия и требования проведения тендера в системе Prozorro.
УГППС "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.
"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине.
Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.