Экономика

13:23 04.01.2017

Рынок акций Украины начал торги в 2017 г. вялым ростом по индексу УБ

Рынок акций Украины начал торги в 2017 г. вялым ростом по индексу УБ

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовый рынок Украины начал торги в новом, 2017 году вялым ростом по индексу "Украинской биржи" (УБ): спустя три часа с начала торгов индекс снизился на 0,14% - до 794,75 пункта при объеме торгов 172,4 тыс. грн.

Среди индексных акций дешевели бумаги "Укрнафты" (-1,02%), "Донбассэнерго" (-0,29%).

В "зеленой зоне" торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+0,08%) и "Центрэнерго" (+0,02%).

Оперативное изменение индекса ПФТС, после проведения биржей в начале декабря 2016 года регламентных технических работ, на ее веб-сайте не отображается.

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