Акции Toshiba продолжили падение на новых данных о завышении прибыли

Акции Toshiba Corp. провели волатильную сессию в среду, падая в начале торгов на 7% и завершив сессию снижением на 2%, на информации о появлении новых данных об участии топ-менеджмента в завышении прибыли компании, пишет Financial Times.

Японская Комиссия по надзору за ценными бумагами и биржами (Securities and Exchange Surveillance Commission, SESC) планирует представить прокуратуре новые доказательства того, что ушедшие в отставку руководители были причастны к манипуляциям с отчетностью, в результате которых прибыль компании была завышена на 40 млрд иен ($340 млн) в 2012-2014 годах, сообщила японская газета Asahi. Доказательства могут включать в себя электронную переписку директоров, пишет издание.

Предположительно, Toshiba завышала прибыль своего подразделения по производству персональных компьютеров. SESC сделала вывод, что манипуляции с отчетностью совершались по указанию высшего руководства.

Год назад Toshiba уплатила штраф в размере 7,4 млрд иен в связи с этим делом, однако бывшие директора компании отрицали свою вину в допущенных нарушениях.

Новые данные по тому делу стали еще одним ударом для компании за последнее время. За последнюю неделю декабря ее капитализация рухнула более чем на треть на сообщении, что размер списаний в связи со сделкой по приобретению ее американским подразделением Westinghouse Electric Co. активов компании CB&I Stone & Webster может достигнуть нескольких миллиардов долларов. Год назад, на момент заключения сделки, ожидалось, что списания составят $87 млн.