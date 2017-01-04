"Укртрансгаз" допустил "Нафтогаз" и "ЭРУ" к тендеру по закупке 2,5 млрд куб. м газа

ПАО "Укртрансгаз" допустило к участию в тендере по закупке 2,5 млрд куб. м газа для производственно-технологических нужд НАК "Нафтогаз Украины" и ЧП "ЭРУ Трейдинг", сообщается в системе ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки – 17,048 млрд грн.

Согласно обнародованной информации, предложения ООО "Группа УМВБ", ООО "Нафтогазгруп Деметра", ООО "Эско-Пивнич" были отклонены.

"В составе тендерного предложения (каждой из этих компаний – ИФ) отсутствуют документы, подтверждающие наличие достаточных ресурсов газа, предусмотренного проектом договора, включенным в состав тендерной документации", - говорится в обосновании отклонения заявок.

Как сообщалось, в 2016 году газ для производственно-технологических нужд "Укртрансгаза" в объеме 1,8 млрд куб. м поставлял "Нафтогаз Украины".