Кабмин продлил до 2018г возможность производства и использования топливного мазута с серой более 1%

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2017 года производство и потребление котельного топлива (мазута) с содержанием серы свыше 1% для его использования теплоэлектростанциями (ТЭС), теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и котельными в стационарных тепловых и энергетических установках.

Соответствующее решение, которым вносится изменение в технический регламент, утверждено правительственным постановлением №973 от 22 декабря 2016 года.

Согласно документу, производство такого мазута НПЗ и ГПЗ Украины и его оборот возможен при условии соблюдения установленных норм выбросов диоксида серы в атмосферу.

Продление производства и потребления топливного мазута с содержанием серы более 1% поясняется необходимостью обеспечения накопления нужных объемов мазута электростанциями для стабильного прохождения зимы.

Последняя редакция техрегламента предполагала запрет топливного мазута с содержанием серы свыше 1% с 1 января 2017 года.