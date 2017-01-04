Крупнейшими получателями возмещения НДС в 2016г стали "ArcelorMittal Кривой Рог", "Кернел", "Каргилл" и меткомбинаты "Метинвеста"

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2016 году стал металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", которому было перечислено 8,03 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба в среду.

Согласно ее данным, следом идут экспортеры масла и другой агропродукции "Кернел-Трейд" – 6,8 млрд грн и АО "Каргилл" – 3,69 млрд грн, а также два металлургических комбината из группы "Метинвест" Рината Ахметова: Мариупольский МК им.Ильича – 3,77 млрд грн и "Азовсталь" – 3,46 млрд грн.

Во вторую пятерку крупнейших получателей возмещения в минувшем году вошли три других представителя горно-металлургического комплекса (ГМК): Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) – 2,77 млрд грн, Днепровский меткомбинат из корпорации ИСД – 2,74 млрд грн и интегрированная в "Метинвест" "Запорожсталь" – 2,31 млрд грн.

Замыкают десятку крупнейших получателей НДС в 2016 году еще два агроэкспортера: "Сантрейд" – 2,19 млрд грн и "Нибулон" – 2,11 млрд грн.

В третьей пятерке также четыре экспортера агропродукции и одно машиностроительное предприятие: "АДМ Трейдинг Украина" – 2,1 млрд грн, Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов и "Мироновский хлебопродукт" из агрохолдинга МХП – соответственно 1,81 млрд грн и 1,38 млрд грн, "Имперово Фудз" из агрохолдинга Олега Бахматюка "Укрлэндфарминг" – 1,09 млрд грн, "Мотор Сич" – 1,05 млрд грн.

Замыкают двадцатку "Николаевский глиноземный завод" – 0,97 млрд грн, Южный ГОК – 0,83 млрд грн, "Никопольский завод ферросплавов" – 0,8 млрд грн и агроэкспортеры "Дельта Вилмар СНГ" – 0,73 млрд грн и "Гленкор Грейн Украина" – 0,71 млрд грн.

Более 0,5 млрд грн возмещения НДС в 2016 году получили еще шесть компаний: Одесский припортовый завод – 0,7 млрд грн, агроэкспортеры "Ди энд Ай Эволюшн" – 0,69 млрд грн, еще два представителя агрохолдинга "Укрлэндфарминг" "Ивано-Франковские колбасы" и "Европа-транс Лтд" – 0,69 млрд грн и 0,62 млрд грн соответственно, Ингулецкий ГОК – 0,61 млрд грн и Центральный ГОК – 0,5 млрд грн.

В числе получивших свыше 0,4 млрд грн также шесть компаний: "Интерпайп НТЗ" – 0,498 млрд грн, "Райз-Максимко" из агрохолдинга "Укрлэндфарминг" – 0,49 млрд грн, представили ГМК "Сентравис продакшн Юкрейн" – 0,44 млрд грн и "Евраз-Сухая балка" – 0,43 млрд грн, агроэкспортеры "Нобл Ресорсиз Украина" – 0,43 млрд грн, "Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд" – 0,41 млрд грн.

Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре до 6,11 млрд грн задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн. В декабре выплаты увеличились до рекордного объема в 15,96 млрд грн.