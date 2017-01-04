Экономика

12:30 04.01.2017

Украина за 11 мес. увеличила потребление нефтепродуктов на 3,1%

Потребление нефтепродуктов в Украине в январе-ноябре 2016 года возросло на 3,1% (на 204,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 6 млн 892,2 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в том числе потребление бензина составило 1 млн 981,3 тыс. тонн (-9,6% к январю-ноябрю-2015), дизтоплива – 4 млн 286,7 тыс. тонн (+2,1%), мазута – 624,2 тыс. тонн (+2,1 раза).

В ноябре-2016 потребление нефтепродуктов составило 669,4 тыс. тонн, что на 4,1% (на 26,1 тыс. тонн) ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года. В том числе потребление бензина составило 171,8 тыс. тонн (-13,8%), дизтоплива – 428,6 тыс. тонн (+6%), мазута – 69 тыс. тонн (+73,8%).

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