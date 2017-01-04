Экономика

12:26 04.01.2017

Гривня на межбанке в начальной фазе первых в 2017г торгов в среду укрепилась до 26,65 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на первых в 2017 году торгах в среду к 12:00 составил 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

"Торги на межбанковском рынке начались достаточно спокойно - с котировок закрытия 29 декабря 27,05-27,20 грн/$1, но из-за отложенного за выходные дни в Украине предложения валютные котировки продемонстрировали значительное снижение - до 26,50-26,80 грн/$1. Поэтому мы не исключаем, что сегодня на рынок может выйти НБУ с покупкой валюты", - прокомментировал ситуацию на межбанке директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, на текущей неделе не ожидается высокой активности на межбанке.

"Колебания, скорее всего, будут происходить на небольших объемах сделок, поэтому они будут не показательными", - добавил О.Куринной.

Он также сообщил, что наличный рынок обмена валют в ближайшие дни повторит ситуацию межбанка: курсы в банковских обменниках традиционно будут на 0,5-1 грн выше межбанковских.

"Пока говорить о том, что отмена 2%-го сбора при обмене валют в кассах банков как-то отразилась на курсе, рано", - отметил он.

Согласно информации Национального банка Украины (НБУ), средневзвешенный курс гривни на межбанке в этот день по состоянию на 12:00 укрепился до 26,8666 грн/$1 по сравнению с 27,1909 грн/$1 на завершение торгов 29 декабря 2016 года. К этому времени торговый оборот на межбанке составил $1,9 млн.

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