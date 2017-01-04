Экономика

11:50 04.01.2017

Украина за 11 мес. сократила потребление газа на 6,2%

Украина в январе-ноябре 2016 года сократила потребление природного газа на 6,2% (на 1,825 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 27,596 млрд куб. м.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 8,538 млрд куб. м (-17,2% к январю-ноябрю-2015), население и бюджетные организации – 10,297 млрд куб. м (-1,2%), ТКЭ – 5,789 млрд куб. м (-0,6%), производственно-технологические расходы составили 2,972 млрд куб. м (+3,8%).

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила потребление газа на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 33,727 млрд куб. м. В частности, промышленность снизила потребление на 19,2% – до 11,416 млрд куб. м, население и бюджетные организации – на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЭ – на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, производственно-технологические расходы – на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м.

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