Экономика

11:49 04.01.2017

Первый иск от лица автовладельца подан к Volkswagen в Германии в рамках "дизельного скандала"

Юридическая фирма MyRight, представляющая владельцев автомобилей Volkswagen AG, затронутых "дизельным скандалом" в Германии, подала первый иск к автоконцерну, потребовав возмещения нанесенного потребителям ущерба.

Volkswagen обязался выплатить компенсации порядка 535 тыс. американских автовладельцев, а также автодилерам на общую сумму около $20 млрд, однако отказался от аналогичных выплат в Европе.

Окружной суд Брауншвейга подтвердил, что получил иск к Volkswagen, поданный MyRight от лица одного из немецких автовладельцев.

В Германии не существует практики классовых исков, принятой в США. В ФРГ суд проводит слушания по делу одного истца, и это дело в дальнейшем используется как модель для проведения аналогичных процессов.

В MyRight отмечают, что требования к Volkswagen готовы предъявить еще около 100 тыс. автовладельцев в Германии.

В том случае, если суд удовлетворит первый иск в Германии, немецкий автоконцерн может столкнуться с огромным количеством новых исков как в ФРГ, так и в других европейских странах, что приведет к резкому увеличению его расходов в рамках устранения последствий "дизельгейта", пишет MarketWatch.

MyRight уполномочила участвовать в процессе компанию Hausfeld Rechtsanwalte LLP, подразделение американской юридической фирмы, представлявшей американских владельцев автомобилей Volkswagen при подаче классового иска в США.

Юристы Hausfeld включили в иск к Volkswagen требование о выплате автовладельцу компенсации в размере полной стоимости машины - 41 тыс. евро плюс проценты, а также о компенсации юридических издержек.

Как сообщалось, Volkswagen в сентябре 2015 года признался в том, что устанавливал на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшие данные о выбросах вредных веществ. В общей сложности дизельным скандалом оказалось затронуто более 11 млн автомобилей.

В США автопроизводитель потратит в общей сложности более $15 млрд на устранение последствий "дизельного скандала". При этом Volkswagen отказался обсуждать выплаты компенсаций европейским автовладельцам, отрицая нанесенный им ущерб. Автоконцерн предложил европейским клиентам лишь техническое устранение нарушений.

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