Экономика

10:40 04.01.2017

Гройсман отмечает прирост таможенных поступлений в 2016г

Наведение порядка на таможне обеспечило поступление в государственный бюджет Украины в 2016 году сверхплановых 18 млрд грн, в том числе рекордное перевыполнение в декабре на 4 млрд грн, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Одна из проблем, за решение которой мы взялись в прошлом году, - наведение порядка на таможне. Наша основная задача - увеличение поступлений в государственный бюджет… Могу сообщить о первых таких результатах: более 235 млрд за 2016 год, что на 8% больше, чем запланировано, и на 16% больше, чем за предыдущий год. 18 млрд грн дополнительно к плану - не маленькая сумма", - заявил он на своей странице в сети Facebook.

"Уже с августа процесс пошел и в декабре мы получили вообще рекордные "плюс" 4 млрд грн", - добавил В.Гройсман.

Ранее со ссылкой на Национальный банк Украины сообщалось, что импорт товаров в страну в январе-ноябре 2016 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом среднегодовая девальвация гривни в прошлом году составила 17%, в том числе 2,1% - в декабре (до 25,5538 грн/$1).

Премьер также напомнил, что на 2017 год в бюджете заложена возможность направлять часть средств от перевыполнения планов на таможне на ее техническую модернизацию, что позволит закупить сканеры, другое техническое оборудование, программное обеспечение.

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